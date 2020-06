MILANO – “Abbiamo ascoltato il grido d’allarme dei commercianti e degli imprenditori lombardi e, come Regione Lombardia, abbiamo stanziato 22,5 milioni di euro per sostenere i Distretti del commercio'”. Lo sostiene Riccardo De Corato (foto), assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale commentando la misura annunciata dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. Per De Corato

questo provvedimento “rappresenta sicuramente un importante

sostegno nel periodo post pandemia e che e’ stata rimodulata alla

luce dell’emergenza Covid-19”.

Evitare rischio usura e racket – “In questo modo – aggiunge

l’assessore regionale alla Sicurezza – andiamo nella direzione

giusta evitando anche che gli imprenditori e i commercianti

finiscano nella rete del racket e dell’usura. Come ha denunciato

Confcommercio, in una fase delicata come questa, in cui c’è una

crisi di liquidita’, cresce il rischio di trovarsi di fronte personaggi senza scrupoli che promettono prestiti a chi farebbe di tutto per salvare la propria azienda, magari tramandata da generazioni e che, invece, finisce per perdere tutto”.

14062020