GERENZANO – E’ caduto dalla bici, e per soccorrerlo con l’ambulanza è accorsa anche l’automedica: il riferimento va a quanto successo ad un 61enne del posto, ieri pomeriggio alle 16.30 in via Melzi, nella zona di campagna alla periferia di Gerenzano, non lontano dal centro sportivo e dal Parco degli aironi. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è finito a terra, sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è arrivata una autolettiga della Croce rossa di Saronno. Ma viste le condizioni del ferito, in un primo momento apparse preoccupanti, l’equipaggio dell’autolettiga ha chiesto anche il supporto dell’automedica, sopraggiunta da Varese.

Il ciclista è stato quindi trasferito all’ospedale di Saronno: al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

(foto: la zona dove si è verificato l’incidente stradale, ovvero la caduta dalla bicicletta che ha coinvolto il cittadino di 61 anni)

14062020