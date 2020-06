SARONNO – “Ogni giorno, lentamente, con grande accortezza ci stiamo avviando verso il termine di un lungo, interminabile periodo in cui siamo stati costretti a rinunciare al piacere di vivere insieme, nel buio della sala, la visione di un film sul grande schermo nella nostra sala preferita”

Così anche Cinema Silvio Pellico di Saronno è rimasto silenzioso in attesa del ritorno dei suoi spettatori, ritorno che per la nostra sala sarà rinviato a settembre, complice il consueto periodo di chiusura estiva, legato anche all’avvio della tradizionale Arena estiva Al cortile di Casa Morandi con il suo “cinema sotto le stelle”.

E allora quale miglior momento per dare al Silvio Pellico una diversa occasione di mettersi in mostra, rivelando tutto il suo fascino, storico e nel contempo all’avanguardia tecnologica, all’obiettivo di una macchina fotografica importante?

Così cinema Silvio Pellico è stato scelto da Stove Magazine, una nuova testata giornalistica on line tradotta in 7 lingue, che partendo dal mondo della moda, non tratterà solo argomenti relativi al fashion, ma parlerà anche di arte, cultura, design e lifestyle con interviste a celebrities.

Per il primo numero, on line dal qualche giorno, il prestigioso shooting dell’editoriale che apre la rivista è stato appunto realizzato nel Cinema Silvio Pellico trasformato nel set esclusivo di un sofisticato reportage di moda.

Un editoriale che nelle intenzioni della redazione di questa nuova giovane realtà giornalistica avrà sempre una valenza sociale, documentando tematiche importanti… e come non iniziare raccontando la “dolce assenza” della sala cinema in questo fragente pandemico?

Il risultato lo trovate on line in questo prestigioso foto-album https://www.stovemagazine.com/editoriale/

o in questo affascinante video con tutta la vitalità della nostra sala https://www.instagram.com/tv/CBX0SaHFyPj/?igshid=g23algrschui