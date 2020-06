SARONNO / CISLAGO – Un banda di ragazzini ha aggredito e derubato coetanei a Cislago: ad uno è stata addirittura spenta una sigaretta in faccia. Due dei prepotenti sono stati presi dai carabinieri, gli altri sono in fase di identificazione.

Coronavirus, sono complessivamente +4 i casi di positività al coronavirus che sono stati riscontrati nella zona, e per la precisione nelle vicina Groane; mentre nel Saronnese, Tradatese e bassa comasca non si sono registrati nuovi contagi. Sono per quasi il 50 per cento in provincia di Milano i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti ieri in Lombardia grazie ai tamponi. Emerge dai dati resi noti come sempre da Regione Lombardia. A livello regionale, il dato dei nuovi contagi di ieri parla di +210 persone.

E intanto al nosocomio di piazza Borella si è svuotata la terapia intensiva.

A Cislago non traballa più la maggioranza del sindaco Gianluigi Cartabia, in consiglio comunale è nato il gruppo di Fratelli d’Italia e lo sostiene.

Completati i lavori, a Saronno, di rifacimento dell’area all’incrocio fra via Carcano e via San Giuseppe, nel cuore del centro.

Ieri pomeriggio messa di ringraziamento per l’ospedale alla chiesa prepositurale di piazza Libertà a Saronno.

Messa per lospedale Posted by IlSaronno on Saturday, June 13, 2020

