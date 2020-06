LIMBIATE – Disavventura di un ragazzo in bicicletta: è caduto sull’asfalto e per soccorrerlo è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. L’incidente si è verificato in piena notte, alle 2.15 sono stati alcuni passanti a dare l’allarme ed una autolettiga della Croce rossa è intervenuta sul posto, in via Sardegna a Limbiate.

Il ferito, un giovane di 18 anni, non è comunque apparso in gravi condizioni: ha infatti riportato soltanto alcune contusioni ed escoriazioni. La decisione da parte dei soccorritori è stata infine di trasferirlo con l’ambulanza all’ospedale di Paderno Dugnano dove è stato medicato e dove è stato possibile anche eseguire tutti gli accertamenti del caso. A quanto pare, riguardo alla dinamica del sinistro, avrebbe fatto tutto da solo. Se l’è quindi cavata solo con qualche graffio ed è ben presto potuto tornare a casa.

(nella foto archivio: intervento notturno di due ambulanze della Croce rossa italiana per un incidente stradale, avvenuto nella zona)

