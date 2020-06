SARONNO – “Nell’augurarci di poter riaprire al più presto anche questa meravigliosa aula studio con le preziose tele del Legnanino, ringraziamo gli utenti che ogni giorno richiedono i nostri libri e i sussidi multimediali rispettando l’accesso contingentato e le normative anti Covid: normative che consentono di recarsi in Biblioteca esclusivamente per la restituzione e per il ritiro di libri, cd o dvd”

Iniziano così le riflessioni dell’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che ha fatto un primo bilancio sulla riapertura della biblioteca civica Oriana Fallaci con sede in Casa Morandi.

“Ottimo é stato il bilancio di queste settimane grazie all’impegno della funzionaria, Ilaria Guzzetti e di tutti i dipendenti. Per agevolare i grandi lettori, in questo periodo, è stato aumentato il numero di documenti che è possibile prendere in prestito: fino a 10 libri + 10 multimediali. La durata del prestito dei multimediali è stata inoltre incrementata a 30 giorni. In questi giorni si registra una media di 60 utenti e 170 prestiti al giorno: questo dimostra quanto i cittadini attendessero la riapertura della biblioteca civica”.

Apprezzatissima anche l’iniziativa per i più piccoli: “Grande successo anche per i “pacchi sorpresa” per i bambini preparati dai bibliotecari e che possono essere richiesti telefonicamente. Questi ultimi contengono una selezione di libri adatto per i ragazzi. Ogni giorno si prestano in media 76 libri per bambini e adolescenti.Grazie per l’amore di quanti credono nei libri quali strumenti forieri di cultura e umanità, imprescindibili nella formazione di un pensiero libero e rispettoso verso tutti. Solo la scuola e la cultura rendono gli uomini liberi di decidere e di scegliere come vivere la propria vita”.

E conclude con una citazione di Neil Gaiman: “Una città non é una città senza una Biblioteca. Magari pretende di chiamarsi città lo stesso ma se non ha una Biblioteca sa bene di non poter ingannare nessuno.”