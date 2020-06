Saronno, cantiere per riparare i tombini in via Marconi e via Visconti. Qualche automobilista finisce in piazza Libertà

Saronno, cantiere per riparare i tombini in via Marconi e via Visconti....

SARONNO – Mattinata movimentata per il cantiere aperto in via Marconi e in via Visconti per la sistemazione di alcuni tombini traballati che creavano problemi alla circolazione.

Il cantiere è stato aperto intorno alle 8 e continuerà fino alla conclusione dei lavori. Non è mancato qualche problema con le deviazioni. Stamattina alcune auto sono finite accidentalmente in piazza Libertà. Una zona vietata al traffico. Ad accorgersi della presenza di qualche problema i volontari del servizio di accoglienza della parrocchia che hanno fatto un sopralluogo.

Sul posto c’erano i tecnici comunali che grazie alla segnalazione hanno perfezionato i cartelli con deviazioni e percorsi alternativi.

Per tutta la durata del cantiere: il transito proveniente da via Roma periferia all’altezza con via Visconti è deviato in via Bergamo;

quello da via Roma centro è deviato in via Manzoni/ Parini, quello proveniente da via Manzoni è deviato in via Parini;

quello proveniente da via Don Monza è deviato in via Monte Santo e infine quello proveniente da via Marconi è deviato in via Filippo Reina.