UBOLDO – Come anticipato venerdì sera in consiglio comunale e annunciato per mezzo dell’app “My Uboldo” sabato l’Amministrazione ha iniziato la distribuzione delle mascherine chirurgiche alla comunità uboldese.

Ecco il messaggio del sindaco Luigi Clerici: “Vi informo che i volontari della protezione civile, a partire da questo pomeriggio, inizieranno la consegna di 4 mascherine chirurgiche a tutte le famiglie. Vuole essere l’ennesimo gesto concreto di sensibilizzazione affinché non si abbassi la guardia e si continui con consapevolezza questa battaglia, limitando il più possibile le esposizioni e quindi i rischi, soprattutto ora che dobbiamo convivere con il virus”.

Nella comunicazione il primocittadino ha reso noto anche l’ordine di distribuzione: “Inizieranno la distribuzione dalla contrada Taron, a seguire le contrade Lazzaret, San Cosma e Bell”. Ovviamente non è mancato un ringraziamento, anticipato anche durante l’assemblea cittadina, a tutti i volontari della protezione civile che si sono messi a disposizione per queste ed altre attività nel corso dell’emergenza sanitaria.

(foto archivio)

14062020