ORIGGIO – Un incidente sul lavoro davvero sconcertante: è successo alcuni giorni fa alla periferia di Origgio, dove un operaio ha perso un dito rimasto impigliato in un supporto della gru, che stava manovrando. Tutta colpa di un anello che, appunto, è rimasto incastrato, provocando l’amputazione.

Sul posto, in via per Cantalupo, si sono dunque vissuti momenti di particolare concitazione, con le urla di dolore del malcapitato – un cinquantenne – ed il sangue che fluiva copiosamente: sono accorsi i volontari del soccorso di una ambulanza del Sos Uboldo, che si sono presi cura del ferito, hanno compiuto sul posto i primi interventi medici ed hanno anche recuperato e congelato il dito. A seguire il trasporto d’urgenza all’ospedale “San Gerardo” di Monza che è specializzato negli interventi di micro-chirurgia che vengono eseguito in casi come questo.

(foto archivio: ambulanza del Sos Uboldo in occasione di un precedente intervento sul territorio, sempre nella zona del Saronnese)

15062020