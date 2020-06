SARONNO – Nella quiete notturna, sono stati molti i cittadini alla periferia sud cittadina ad essere richiamati alle finestre di casa dal suono della sirena dell’ambulanza: una autolettiga della Croce azzurra è intervenuta alle 22.20 domenicali in via vecchia per Solaro, assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. Tanta mobilitazione per una caduta accidentale: ma l’uomo, un 51enne del posto, all’inizio sembrava in condizioni critiche tanto che all’intervento Areu – il centralino che coordina le emergenze sanitarie in Lombardia – aveva assegnato un “codice rosso”, quello per indica i casi più gravi con i quali ci si trova a confrontarsi.

Per fortuna tutto si è rapidamente risolto per il meglio e per il cittadino non si è neppure reso necessario l’eventuale trasporto al pronto soccorso dell’ospedale, che già era stato allertato. E’ stato medicato sul posto.

(foto d’archivio: una ambulanza con i carabinieri in occasione di un intervento notturno nella zona)

15062020