SARONNO / TRADATE – Mentre Saronno e Varese non fanno registrare oggi nuovi casi di positività al coronavirus, salgono complessivamente di +2 Busto Arsizio e Gallarate. Ma nel Varesotto complessivamente si registrano +19 nuovi casi. A guidare la “classifica” è Caronno Pertusella con un +3 come non succedeva da tanto tempo. Fanno segnare +2 Tradate, Malnate, Somma Lombardo e Taino; mentre +1 a Venegono Inferiore, Vergiate ma pure a Gerenzano, Angera, Gavirate e Besano.

Sulla situazione epidemologica in Lombardia, i cui dati dei contagi sono decisamente più alti rispetto al resto d’Italia, nel tardo pomeriggio odierno le precisazioni dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

I dati odierni, nella zona, fanno riferimento a poco meno di venti casi nel Varesotto e nel Comasco, +6 in Brianza: questi i dati di oggi, delle nuove positività al coronavirus nella zona. Per arrivare ai +259 casi che si sono registrati in Lombardia (la maggior parte di quelli riscontrati in Italia) contribuiscono soprattutto tre province, Milano, Bergamo e Brescia. In zona, +3 a Caronno Pertusella e +1 a Gerenzano. Mentre nel Tradatese +4; +2 fra Groane e bassa comasca.

15062020