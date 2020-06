SARONNO – +0 a Saronno Uboldo, Origgio e Cislago: questo il dato odierno per quanto riguarda i “tamponi” che cercano i nuovi casi di coronavirus; per quanto riguarda la data odierna, non ne sono stati trovati.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 101 (98)

Gerenzano 30 (29)

Cislago 35

Poco meno di venti casi nel Varesotto e nel Comasco, +6 in Brianza: questi i dati di oggi, delle nuove positività al coronavirus nella zona. Per arrivare ai +259 casi che si sono registrati in Lombardia (la maggior parte di quelli riscontrati in Italia) contribuiscono soprattutto tre province, Milano, Bergamo e Brescia. In zona, +3 a Caronno Pertusella e +1 a Gerenzano.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

15062020