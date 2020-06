SARONNO – Partirà oggi coi bimbi che si divideranno tra piscina ed exbocciodromo il campus estivo organizzato dalla Saronno Servizi. Al momento sono una settantina i bimbi iscritti.

“Sicuramente una buona risposta – commenta la numero uno della Saronno Servizi dilettantistica Katia Mantovani – un segnale di fiducia dei saronnesi nella proposta di Saronno Servizi che lo ribadiamo parte del massimo e scrupolo rispetto delle normative di sicurezza anticovid”.

Un successo che però deve fare i conti con le nuove norme: “I numeri non possono essere quelli dell’anno scorso – chiarisce Mantovani – la necessità di mantenere il distanziamento ci impone piccoli gruppi e quindi non riusciremo a raggiungere, per motivi logistici, le 400 iscrizioni dell’ultima estate. Faremo del nostro meglio per sfruttare al massimo spazi e risorse”.

Per i costi c’è stata una soluzione molto apprezzata dalle famiglie: “La quota di partecipazione al campus può essere pagata anche utilizzando i voucher a cui gli utenti della piscina hanno diritto per non aver usufruito delle lezioni o degli abbonamenti a causa dell’emergenza coronavirus”.