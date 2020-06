SARONNO – Parte domani, martedì 16 giugno, la seconda settimana di distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata organizzata dall’assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Gianpietro Guaglianone con Amsa ed Econord e l’ausilio dei volontari di Croce rossa, Protezione civile ed associazioni d’Arma.

CHI

Residenti della zona 2 della raccolta differenziata potranno ritirare i sacchetti questa settimana da domani martedì 16 giugno a sabato 21 giugno (in fondo all’articolo l’elenco di tutte le vie). Oltre ai sacchetti sarà consegnata anche una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Per effettuare il ritiro di sacchetti e mascherine è necessario presentarsi con Carta Regionale dei Servizi. Sarà possibile effettuare il ritiro anche per familiari e vicini sempre portando la Crs. Ad occuparsi della distribuzione personale comunale, Econord, Amsa ma anche volontari di Croce Rossa, Protezione civile e associazioni d’Arma

QUANDO

La distribuzione dei sacchetti per la zona 2 sarà attiva questa martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.

DOVE

All’ex scuola Pizzigoni con ingresso da via Parini 54. La distribuzione avverrà nel cortile della palestra. Obbligatorio uso mascherina e rispetto delle normative anticontagio.

PERCHE’

La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all’interno del palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 giugno al 18 luglio nei sei punti di distribuzione. Nell’ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza della propria zona. Obbligatorio il rispetto delle norme anti-contagio

Via Bainsizza

Via Banfi

Via Baracca

Via Bergamo

Via Biffi

Via Bucco

Via Caduti della Liberazione da Via Milano a Via Carcano

Via Carcano da Via Caduti della Liberazione a Via Molino

Via Carugati

Via Ceriano (Vecchia per)

Via Cesati

Via Doberdò

Via Guaragna

Via IV Novembre

Via Lattuada

Via Lecco

Via Maestri del Lavoro

Via Manetti

Via Manzoni

Via Marconi

Via Milano da sottopasso Via Maestri del Lavoro a Via Caduti della Liberazione/Via Marconi

Via Miola da Via Roma a Via Bergamo

Via Molino

Via Monte Grappa

Via Monte Santo

Via Monza Don Luigi

Via Parini

Via Reina Filippo da Via Marconi a

sottopasso ferrovia

Piazza Repubblica

Via Roma da Via Manzoni a

Via XXIV Maggio

Via San Michele del Carso

Via Soncino

Via Visconti

Via XXV Aprile