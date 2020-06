SARONNO – AAA cercasi il proprietario di una croce abbandonata alla Cassina Ferrara. Dopo l’angioletto di gesso comparso al parco degli alpini un altro elemento d’arredo “fuoriposto” è stato recuperato ed ora se ne cerca il proprietario.

Nei giorni scorsi è arrivata all’ufficio ecologia del comune di Saronno la segnalazione di un cittadino che aveva notato in via Busnelli vicino alla fermata del bus un pezzo di ferro abbandonato che oltre a non dare una bella immagine della città avrebbe potuto essere pericoloso. Il personale dell’ufficio si è recato a verificare la segnalazione ed ha rinvenuto l’oggetto che si è rivelato essere una croce evidentemente realizzata come decorazione per un giardino o comunque da posizionarsi all’estero.

È iniziato un tam tam di telefonate e mail con alcune esperti di storia locale ed attenti conoscitori del quartiere per verificare se qualcuno la riconoscesse o avesse in mente dove era collocata ma al momento nessuno ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza o sul proprietario de ilSaronno. Da qui l’appello all’intera città a fornire un aiuto per restituire l’arredo che al momento è stato recuperato dall’ufficio Ambiente.

