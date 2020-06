SARONNO – Mascherina in tinta col proprio gruppo di gioco e una borraccia personale. E’ il kit di benvenuto che hanno ricevuto i settanta piccoli partecipanti del centro estivo organizzato da Saronno Servizi partito stamattina.

“Tutto è andato nel migliore dei modi e nel rispetto della normativa – spiega Katia Mantovani numero uno della Saronno Servizi dilettantistica – i partecipanti divisi in gruppi hanno partecipato alle diverse attività corsi di nuoto, attività sportiva o didattica al Palaexbo o al in piscina”.

E per il pranzo? “Abbiamo siglato un accordo con Sodexo per avere dei vassoi monoporzione e ovviamente saranno consumati in piccoli gruppi in spazi aperti ma al coperto”.

I partecipanti, una settantina in questa prima settimana, vengono seguiti nel corso della giornata da personale specializzato in gruppi di 7: “Nel pieno rispetto di quello che prevede la normativa per questa fascia d’età”

(foto: alcuni momenti del primo giorno del centro estivo organizzato dalla Saronno Servizi)

15062020