Misinto, in fiamme una tettoia in via del Fontanile. Incendio domato dai pompieri volontari di Lazzate

Misinto, in fiamme una tettoia in via del Fontanile. Incendio domato dai...

MISINTO – E’ stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lazzate a spegnere ieri mattina l’incendio avvenuto in via del Fontanile.

A bruciare per cause ancora da chiarire la tettoia di un edificio inutilizzato da diversi decenni. Quando il fumo ha iniziato ad uscire dallo stabile intorno a mezzogiorno alcuni misintesi hanno dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco volontari che hanno rapidamente domato le fiamme. Dai primi accertamenti non sembrerebbero esserci rischi di crollo. In ogni caso l’Amministrazione comunale è informata dell’accaduto e il sindaco Matteo Piuri ha seguito l’evolversi della situazione. La presenza dei vigili del fuoco ha creato un po’ di curiosità e sono molti i residenti della zona che sono usciti di casa per cercare di capire cosa stesse succedendo e qualcuno anche per vedere le operazioni di spegnimento. Al momento sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio.