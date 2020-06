LIMBIATE – Gestiva una sorta di officina abusiva fuori dalla propria abitazione, facendosi pagare in nero: beccato e sanzionato cittadino di Limbiate.

Il controllo della polizia locale è scattato poco prima di cena, mercoledì scorso 10 giugno nel quartiere di Villaggio Giovi. Gli agenti si sono avvicinati al furgone di proprietà dell’uomo, residente a Limbiate, che era intento a svolgere l’attività di riparazione di un’auto: nel furgone attrezzi da lavoro e materiale vario, mentre l’area antistante era ricoperta da rifiuti, materassi e sporcizia varia. L’indagine portata avanti dal comando di piazza Cinque Giornate ha accertato che si trattava di una sorta di “officina domestica”, dove si stava svolgendo un lavoro per un cliente. Scattata quindi la sanzione pari a 500 euro per l’autoriparatore abusivo, mentre al cliente è stata comminata una multa di 86 euro per non essersi rivolto ad un’attività regolare e autorizzata.

