ROVELLASCA – E’ stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù la 46enne caduta dalla propria motocicletta in via Segantini a Rovellasca. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì, nella strada che si trova non lontana dalla stazione ferroviaria di Rovellasca-Manera; una via sostanzialmente residenziale dove si trovano villette.

Sul posto, erano le 10.55. è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno, assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia canturina: la donna è stata quindi soccorsa e portata al nosocomio con l’autolettiga. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per mettere a fuoco con precisione la dinamica del sinistro, al riguardo è già stata raccolta la testimonianza della diretta interessata che, come detto, nella caduta al suolo ha riportato non gravi contusioni.

(foto archivio: una ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri durante un intervento per un incidente stradale che è avvenuto nella zona del Saronnese)

15062020