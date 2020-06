SARONNO – Tornano oggi gli operai all’intersezione tra via Carcano, via San Giuseppe e corso Italia. Il cantiere per il rifacimento della pavimentazione si è concluso ma oggi inizieranno quello per posizionare una segnaletica sensoriale per non vedenti ed ipovedenti.

“Al momento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni che ha seguito l’intervento dalla progettazione alla realizzazione – con la nuova pavimentazione rialzata i non vedenti quando arrivano dai portici non percepiscono la discontinuità con il bastone. Così gli operai torneranno all’opera in modo da inserire questi elementi “sensoriali” all’altezza degli attraversamenti pedonali”.

Il cantiere è il secondo fatto partire dall’Amministrazione comunale dopo l’emergenza coronavirus che con il lockdown ha bloccato anche tutti gli interventi sulle strade e gli edifici cittadini. L’intervento ha visto anche il ripristino dell’illuminazione della rotonda che è stata riqualificata. Tra gli ultimi ritocchi anche il posizionamento dei pali parapedoni che era stati rimossi per permettere l’esecuzione dei lavori.

(foto: la nuova pavimentazione di via Carcano)