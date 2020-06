SARONNO – “Stiamo ansiosi di tornare dal nostro pubblico ma come primo step useremo l’opzione del cinema all’aperto una soluzione che ci consentirà il massimo rispetto della normativa sul distanziamento sociale”. Sono le parole di Vittorio Mastrorilli numero uno della Mastercinema che da sabato 20 giugno riaccenderà il grande schermo. Non nelle storiche sale del cinema Pellico o del Prealpi ma nell’arena estiva di Casa Morandi.

Un’iniziativa organizzata proprio dalla società che gestisce le sale parrocchiali e dall’Amministrazione comunale: “Abbiamo ritenuto opportuno promuovere l’iniziativa al fine di favorire la ripresa delle attività culturali cittadine come elemento fondamentale per la ricostruzione della coesione sociale della nostra comunità – ha ribadito l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino – Inoltre, considerando le difficoltà non solo economiche ma anche degli spostamenti, riteniamo che l’offerta cittadina possa essere qualcosa di davvero importante per andare incontro a chi rimarrà in città”. Il punto di partenza resta comunque l’attenzione alla sicurezza dei partecipanti con il rispetto di tutte le disposizioni ossia i posti a sedere preassegnati, il rispetto della distanza interpersonale di un metroe tra le altre cose l’uso della mascherina. Anche per questo la capienza dello spazio sarà ridotta: ci saranno al massimo 119 posti. “Il cinema – ha dichiarato Vittorio Mastrorilli – non è solo la visione del film è anche un’esperienza di intrattenimento e condivisione. Le norme modificano molto il vissuto del momento della proiezione per tenerlo vivo faremo tutto il necessario in attesa di poterlo vivere al meglio”.