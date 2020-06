SARONNO – “Permette? Alberto Sordi” aprirà la rassegna estiva del cinema sotto le stelle organizzato dall’Amministrazione comunale con il cinema Silvio Pellico e la collaborazione dell’Unitre.

Grande emozione da parte dell’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino: “L’assessorato alla Cultura è stato quello che ha patito di più il lockdown. Ed è bello poter ripartire con una rassegna che porta cultura che permette di tornare a vivere la città anche a chi resta a casa per l’estate”.

Per il terzo anno la kermesse viene realizzata con l’Unitre come ha ricordato la presidente Lucia Saccardo. “Saronno ha una grande tradizione di cinema – ha esordito Laura Succi – mi ricordo da bimba che lo andavo a vedere in via Pusterla. Abbiamo pensato ad un programma con film usciti nel corso dell’anno, alcune pellicole nuove e alcune grandi produzioni come “Pinocchio” e “Jojo Rabbit”. Ci saranno anche delle proposte per i più piccoli come Maleficient e Cenerentola.

“Abbiamo definito solo programma delle prime settimane – continua Vittorio Mastrorilli della Mastercinema – in modo da poter dar spazio a nuove uscite e magari ad eventi culturali”.

La serata d’apertura sarà offerta dal comune con “Permette? Alberto Sordi” “Un omaggio al grande attore italiano nel centenario della sua nascita” sottolinea Miglino.

Da domani saranno aperte le prevendite al cinema Pellico.