CISLAGO – I dati di oggi per quanto riguarda i nuovi casi di positività al coronavirus mostra una lieve crescita per Cislago; +1 che porta il totale delle persone contagiate, dall’inizio della pandemia, a 36.

Torna ad abbassarsi il numero giornaliero delle persone contagiate dal coronavirus in Lombardia: oggi, secondo il bollettino della Protezione civile, +143 casi (ieri erano +259, sempre secondo la Prociv). Dei +143 casi odierni in Lombardia, +22 sono nel Varesotto. Emerge dai dati quotidiani appena diffusi da Regione Lombardia sull’emegenza coronavirus ed i nuovi contagi. Nel comasco +10 mentre in Brianza se ne sono contati +7.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia, con due volontari della protezione civile)

16062020