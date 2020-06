SARONNO – Anche gli atleti di Scherma Saronno tornano ad allenarsi. Lo fanno allo stadio Colombo Gianetti grazie alla collaborazione delle associazioni sportive che lo usano abitualmente, l’Osa, e con la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessorato allo Sport.

Le attività sono riprese settimana scorsa con allenamenti nella struttura di via Biffi sempre rispettosi della normative di sicurezza anticontagio. Nelle settimane precedenti gli atleti erano stati sostenuti a distanza nei loro allenamenti con tutorial e lezioni online sia per quanto riguarda gli esercizi fisici sia per quanto riguarda le analisi tecniche degli assalti e la manutenzione delle “armi”.

“Il nostro ringraziamento – spiega Franco Grassi presidente di Scherma Saronno – va anzitutto alla Osa Libertas Saronno e all’amministrazione comunale, nelle persone dei dirigenti e dell’assessore Gianpietro Guaglianone, grazie alla cui sensibilità la nostra associazione è stata una delle realtà saronnesi che per prime hanno potuto riprendere le attività dando continuità di allenamento ai propri atleti, pur nella stretta ottemperanza alle disposizioni e alle normative di Coni, Federscherma e Amministrazione comunale di Saronno”

15062020