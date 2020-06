SARONNO – Belli i tavolini in centro, di bar e ristoranti, che consenteno il distanziamento ma… in alcuni casi hanno occupato parcheggi per le auto e le moto. i residenti in centro (che pagano un annuale per posteggiare) non ci stanno e protestano.

E intanto passano i giorni ma i casi di positività al coronavirus non diminuiscono. I dati di ieri, nella zona, fanno riferimento a poco meno di venti casi nel Varesotto e nel Comasco, +6 in Brianza. Per arrivare ai +259 casi che si sono registrati in Lombardia (la maggior parte di quelli riscontrati in Italia) contribuiscono soprattutto tre province, Milano, Bergamo e Brescia. In zona, +3 a Caronno Pertusella e +1 a Gerenzano. Mentre nel Tradatese +4; +2 fra Groane e bassa comasca.

Dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, le spiegazioni sulla “provenienza” dei nuovi casi.

Fase 2, 250 atleti della Rari Nantes Saronno tornano in piscina.

E intanto al centro natatorio di via Miola a Saronno sono partiti anche i centri estivi per i bambini.

