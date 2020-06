LIMBIATE – Per otto settimane saranno attivi i centri estivi comunali proposti per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie.

Saranno i due plessi di via Pace ad ospitare i limbiatesi che avranno fatto pervenire l’iscrizione (online, entro domenica 21 giugno). “Nonostante le molte difficoltà organizzative per rispettare le norme di sicurezza e di distanziamento sociale – spiega l’amministrazione- abbiamo lavorato per garantire il servizio dei centri estivi comunali. Un servizio importantissimo per molte famiglie ma, soprattutto, per molti bambini delle scuole materne e primarie: i centri estivi in questo momento rappresentano, infatti, un’importante tappa nella ripresa dei rapporti anche tra i più piccoli”.

Il comune di Limbiate è riuscito a mantenere gli stessi costi ridotti dello scorso anno, intervenendo con un contributo cospicuo per coprire i costi maggiorati del servizio estivo in tempo di covid: 50 euro alla settimana (pasto escluso) per ogni bambino limbiatese, con sconti previsti per iscrizioni su più settimane e per i secondi/terzi figli.

I centri apriranno il 29 giugno e chiuderanno a settembre, con la sola pausa delle due settimane centrali di agosto.

(nella foto: il plesso che ospiterà i centri estivi 6-10 anni)