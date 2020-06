SARONNO – Tra corse e giochi nell’erba del campo da calcio e sfide sul quello da basket è passata anche la mattinata degli iscritti al centro estivo “Leoni in campus” organizzato al centro sportivo Ronchi di via Colombo dalla società Gs Robur Saronno. Le attività saranno proposte, ad eccezione delle settimane centrali di agosto, fino ad inizio settembre in modo da dare un punto di riferimento alla famiglie per tutto il periodo estivo. Filo rosso di tutte le attività l’idea di proporre ai bimbi un’attività improntata alla pratica sportiva. Per la prima settimana hanno aderito 36 bambini che saranno seguiti da 6 istruttori. Il campus è dedicato ai piccoli nati tra il 2007 e il 2014.

“È un impegno che abbiamo con la città da tanti anni – spiegano gli organizzatori – e non intendiamo fermarci proprio quest’anno. Un anno in cui le famiglie a maggior ragione avranno bisogno del nostro aiuto per la gestione dei ragazzi a casa da scuola con i genitori impegnati in una full immersion lavorativa per recuperare i mesi di lockdown. La Robur oggi è una struttura ancora più sicura e affidabile sotto il profilo igienico e sanitario. Ci saranno regole precise da dover seguire per garantire il corretto svolgimento delle attività, ma questo non influirà sul divertimento!”