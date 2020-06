SARONNO – Piano piano anche gli appuntamenti di Radiorizzonti stanno tornando alla normalità ed infatti in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. L’appuntamento della settimana è fissato per Sabato 20 giugno, alle 10.29, con Gianni Branca ed il suo “Dalla parte del cittadino”, con come ospite Gianluigi Cartabia, sindaco di Cislago. Come sempre sarà ascoltabile sugli 88 fm, in streaming al sito www.radiorizzonti.org e sul canale 880 del digitale terrestre. Ma non è finita qui, sempre Gianni Branca,”ospita”, mercoledì 17 giugno, all’interno del consueto “Buona Giornata”, alle 9.30, telefonicamente il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi. A fare da sfondo a questo importante appuntamento sempre mercoledì si prosegue alle 10.29, con Elvira Ruocco ed il suo appuntamento settimanale per ricordare i 110 anni della mitica casa automobilistica “Alfa Romeo”. Il giorno seguente, Giovedì 18 giugno, alle 9.30, “Arte e artisti”, andare per mostre e colloquiare con artisti a cura di Teresella. E per terminare una settimana ricca di ospiti ed appuntamenti, il consueto appuntamento del lunedì alle 9.30, con Carlo Legnani ed il prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo ed a seguire, alle ore 10.29, con replica alle 19.18, nella trasmissione dedicata allo sport locale, Francesco Mistarini, intervista Achille Mazzoleni, allenatore della Castellanzese, squadra di calcio militante in serie D.

Martedì 16 giugno – La giornata inizia alle 9.30, con Maria Grazia, che darà preziosi consigli di giardinaggio. Si prosegue alle 10.28, con replica alle 19.18, con Pinuccia e Sergio che torneranno a stuzzicare l’appetito con le loro ricette culinarie. Per finire un Martedì ricco di appuntamenti, alle 21.30, tutti sintonizzati assieme a Damiano Caron, Sara Giudici, con la regia di Alberto Macente e “Lifestyle, stili di vita”. Mercoledì 17 giugno – Alle 9.30, Gianni Branca, all’interno del programma “Buona Giornata”, intervista il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi. Subito dopo alle 10.29, con replica alle 19.18, Elvira Ruocco, per molti anni responsabile dell’archivio storico Alfa Romeo, ritorna nel suo appuntamento settimanale per ricordare i 110 anni della gloriosa fabbrica automobilistica. E per finire il mercoledì, alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Alessandra Filippi, autrice del libro “Milano Nascosta” .

Giovedì 18 giugno – Alle 9.30, “Arte e artisti”, andare per mostre e colloquiare con artisti a cura di Teresella. E per finire il giovedì, alle 11.29, con replica alle 21, “Le poesie di Marisa Colmegna”, con in studio Gianni Branca. Venerdì 19 giugno – La giornata inizia alle 9.30, con “I viaggi di Elia”. Luoghi e curiosità per viaggiare. Dopodichè alle 11.03, con replica alle 19.51, si va a “Scuola di digitale”, a cura di Elena Cilento e Fabrizio Reina. Come scegliere e imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet, Smartphone,digitale terrestre. La trasmissione è possibile riascoltarla anche su smartphone, tablet, Pc, scaricando l’app ”spreaker” cercando lo Show “scuola di digitale” e iscriversi gratuitamente. Per finire alle 11.29, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 20 giugno – Alle 10.29, con replica alle 19.18, Gianni Branca ed il suo “Dalla parte del cittadino”, con come ospite Gianluigi Cartabia, sindaco di Cislago. E per finire il sabato, alle 11.29, con replica alle 21, “Estate con noi”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 21 giugno – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso, nel pomeriggio, alle ore 14.30 ci sarà il consueto “Liberi tutti”, a cura di Daniele Sbriglio.

Lunedì 22 giugno – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, nella trasmissione dedicata allo sport locale, Francesco Mistarini, intervista Achille Mazzoleni, allenatore della Castellanzese, squadra di calcio militante in serie D, mentre nella seconda parte, alle 11.03, con replica alle 19.51, “ospite” telefonico, Giampaolo Chiodini, mister dell’FBC Saronno 1910. E per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

A seguito del CoronaVirus i programmi in diretta potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’emittente.

FOTO NORBERTO TALLARINI