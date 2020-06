SARONNO / BUSTO ARSIZIO – Oggi nessun nuovo casi di positività al coronavirus fra Saronnese e Tradatese; fra i grandi centri della provincia di Varese sale lievemente solo Busto Arsizio. Ma dove sono i +6 nuovi casi di oggi in provincia di Varese? +2 a Laveno Mombello che così arriva a 208 casi dall’inizio della pandemia. Oltre a +1 a Busto Arsizio anche +1 a Oggiona Santo Stefano, Cantello e Marchirolo.

Ecco il riepilogo (con il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 101

Gerenzano 30

Cislago 36

Tradate 127

Venegono Inferiore 21

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 20

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 319

Busto Arsizio 396 (395)

Gallarate 255

In zona + 0 nel Tradatese; +0 anche nel Saronnese. Un balzo in Brianza, +43 casi registrati nella giornata odierna in base agli esiti dei tamponi; mentre nel Varesotto e nel Comasco se ne sono registrati pochi. E’ di +242 casi positivi al coronavirus il bilancio di oggi in Lombardia. Si torna dunque sui “numeri” che rappresentano il trend degli ultimi giorni, fra qualche alto e basso. La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi è 2.1 per cento.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

