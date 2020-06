MILANO – E’ di +242 casi positivi al coronavirus il bilancio di oggi in Lombardia. Si torna dunque sui “numeri” che rappresentano il trend degli ultimi giorni, fra qualche alto e basso. La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi è 2.1 per cento.

Ecco il riepilogo lombardo:

– i tamponi effettuati: 11.559

totale complessivo: 917.881

– attualmente positivi: 14.972 (-261)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 92.302 (+242)

La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi e’ 2,1%

– i nuovi casi positivi: 242 di cui 58 a seguito di test

sierologici

– i guariti/dimessi: 60.850 (+489)

– in terapia intensiva: 59 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.796 (-106)

– i decessi: 14

totale complessivo: 16.480.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, analizza i dati con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

17062020