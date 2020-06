MILANO – Un balzo in Brianza, +43 casi registrati nella giornata odierna in base agli esiti dei tamponi; mentre nel Varesotto e nel Comasco se ne sono registrati pochi. E’ di +242 casi positivi al coronavirus il bilancio di oggi in Lombardia. Si torna dunque sui “numeri” che rappresentano il trend degli ultimi giorni, fra qualche alto e basso. La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi è 2.1 per cento.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.966 (+61) di cui 10.190 (+16) a Milano città

Bergamo 13.978 (+69)

Brescia 15.353 (+16)

Como 4.023 (+5)

Cremona 6.565 (+6)

Lecco 2.804 (+3)

Lodi 3.552 (+3)

Mantova 3.424 (+5)

Monza e Brianza 5.706 (+43)

Pavia 5.514 (+20)

Sondrio 1.542 (+1)

Varese 3.829 (+6)

e 2.046 in fase di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

17062020