ROVELLASCA – In una nota, l’Amministrazione comunale del sindaco Sergio Zauli (foto) fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus sul territorio comunale: i guariti sono 14; mentre i deceduti sinora sono stati 5. Ancora positive sono 9 persone: il totale resta dunque come nei giorni scorsi di 28 cittadini che dall’inizio della pandemia sono stati contagiati dal virus. L’ottima notizia è che attualmente non c’è neppure una persona in “sorveglianza” sanitaria ovvero in quarantena: si tratta di chi si è trovato ad entrare in contatto con persone, famigliari, amici o colleghi di lavoro, che poi si sono rivelati positivi al coronavirus.

17062020