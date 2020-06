Dal pronto soccorso alla terapia intensiva Monti spiega il maxi investimento per l’ospedale: in diretta

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – La notizia è arrivata nel pomeriggio da Emanuele Monti Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Pirellone. Ossia l’approvazione del piano di investimenti approvato dalla Giunta regionale e che riguarderà la struttura ospedaliera di Saronno. Monti ha organizzato una diretta Facebook in cui con il direttore generale dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido e il sindaco Alessandro Fagioli spiega l’investimento.

“Le risorse – spiega Monti – andranno ad a finanziare tutti quei progetti di ammodernamento strutturale, efficientamento energetico e di innovazione tecnologica già progettati da tempo ma che non avevano ancora visto la luce”.

“Nello specifico – argomenta il Presidente – stiamo parlando di sei linee di intervento per un valore di 12 Milioni a cui si aggiungono con la delibera di ieri ulteriori 11 Milioni di euro per il riordino del Pronto Soccorso, della Terapia Intensiva di quella sub-intensiva . Questi lavori saranno realizzati entro la fine del 2022, a dimostrazione dell’importanza per Regione Lombardia di questo presidio sanitario”.

“Come detto, la road map – conclude Monti – definisce tempi piuttosto stringenti in modo che l’ASST Valle Olona possa restituire all’utenza un polo ospedaliero completamente all’avanguardia”.