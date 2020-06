SARONNO – “Dopo il lungo periodo di sospensione causa Coronavirus, sabato scorso, proprio in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, abbiamo ripreso le visite di idoneità per gli aspiranti donatori che avevano effettuato gli esami clinici prima della chiusura. E’ un inizio!”.

E’ la nota condivisa nelle ultime ore da Avis Saronno che rappresenta un altro importante tassello verso il ritorno alla normalità della vita cittadina visto l’importanza ricoperta dall’associazione per la comunità saronnese.

E la nota continua: “Per i nuovi donatori, invece, chiediamo di pazientare ancora un pochino. So che siete in tanti che avete espresso il desiderio di diventare donatori effettivi e stiamo lavorando per poter riaprire anche a voi la possibilità di iscrivervi. Appena si riaprirà, vi informeremo…Restate collegati!”.

Non solo l’associazione si prepara a gestire, in totale sicurezza rispetto alle normative anti-coronavirus l’appuntamento, organizzato in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, di sabato 20 giugno con la sagra delle ciliegie in piazza Libertà dalle 10 alle 18.

(foto: sede avis)

