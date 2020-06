[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Hanno provocato molta curiosità e qualche preoccupazione i cartelli coperti che sono comparsi negli ultimi giorni in via San Solutore e precisamente nei pressi dell’incrocio con via Lucini. A spiegare l’intervento è l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni che parte dalle segnalazioni avute dai residenti: “Nessun mistero – chiarisce l’esponente della Giunta – la segnaletica verticale è ancora coperta perchè è necessario prima realizzare quella orizzontale per poter partire con la nuova viabilità che abbiamo studiato per rispondere alle esigenze dei residenti che lamentano il passaggio di auto a velocità troppo sostenute lungo via San Solutore”. In sostanza verranno cambiate le precedenze modificando lo stop esistente.

Al momento chi arriva da via Lucini si trova uno stop con la possibilità di svoltare a destra, verso via Don Monza o a sinistra nel tratto cieco di via San Solutore. La linea d’arresto sarà eliminata e gli automobilisti avranno la precedenza nell’immissione in via San Soluzione: “E’ una soluzione che non crea problemi perchè la curva, sia a destra sia a sinistra, è particolarmente stretta e i mezzi sono costretti a ridurre notevolmente la velocità”. E chi arriva da via Don Monza percorrendo via San Solutore? “Se svolta in via Sorelle Lucini – spiega il comandante Giuseppe Sala – si ha la precedenza se invece deve andare dritto nell’ultimo tratto a fondo cieco si troverà una linea d’arresto al centro dell’incrocio in modo da poter dare la precedenza”. Quindi a ritrovarsi con lo stop sarà chi esce dal fondo cieco di via San Solutore.

Facile quindi comprendere come, vista la complessità del cambiamento necessario per una diversa gestione dei flussi stradali nelle diverse direzioni, prima di mostrare i cartelli e rendere valida la modifica della circolazione sarà necessario attendere la realizzazione delle segnaletica orizzontale che però deve fare i conti con il maltempo degli ultimi giorni.