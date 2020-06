Strano: “Solo 21 i parcheggi occupati dai dehors”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’assessore al Commercio Paolo Strano in merito alle proteste, a cui ha dato voce ilSaronno, sui problemi di sosta in città dopo l’allargamento dei dehors.

Riguardo alle polemiche sorte in quest’ultimi giorni sui posti auto occupati dai dehors, interviene l’Assessore al commercio Paolo Strano con alcune considerazioni: in quest’ultimi mesi a causa della pandemia, tutte le attività commerciali sono rimaste chiuse con grosse perdite economiche. A

lla loro riapertura hanno dovuto subire limitazioni in seguito alle disposizioni ministeriali, in particolare riguardo al distanziamento da mantenere all’interno di bar, pizzerie e ristoranti, riducendo quindi notevolmente la capienza dei posti a sedere. L’Amministrazione facendosi carico di queste difficoltà ed ottemperando a delle disposizioni ministeriali, ha concesso alle varie attività di poter recuperare i posti a sedere persi permettendo il posizionamento di tavoli e sedie all’esterno.

Ciò ha comportato l’occupazione di spiazzi dove è stato possibile o di posti auto dove lo spazio alternativo non c’era. I cittadini devono sapere che in tutta la città i posti auto occupati a questo fine sono 21, così dislocati: n. 3 in Piazza Cadorna, n.3 in via Mazzini, n.3 in via Leopardi, n.2 in via Verdi, n. 4 in via Cavour, n,1 in via Randaccio, n.2 in via S. Cristoforo e n.3 in via Portici. Di questi 21 posti auto, 8 sono a pagamento, 3 destinati ai residenti, 9 a pagamento in ZTL e 1 a disco orario.

Da questi numeri si evince che gli stalli non più utilizzabili sono una minima parte rispetto agli oltre 4.500 posti auto predisposti in tutta la città. L’Amministrazione ha inoltre ricevuto testimonianza di parecchi cittadini che hanno dichiarato di apprezzare queste nuove disposizioni che hanno reso la città esteticamente più bella e viva.

