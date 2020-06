[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Scontro fra due auto ieri mattina alle 6.30 proprio al confine fra Saronno e Caronno Pertusella: è sucesso infatti nella zona industriale fra le due città dove c’è la rotonda che segna la conclusione del caronnese corso della Vittoria e l’inizio della saronnese via Varese. Alle 6.30 il tamponamento, ed uno degli automobilisti – si tratta di un 74enne – ha avuto bisogno di essere medicato, al riguardo hanno provveduto i soccorritori arrivati con una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, che si sono occupati di eseguire tutti i rilievi dell’incidente stradale per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto è successo. Tra l’altro, gli accertamenti dei carabinieri sono utili per chiarire le eventuali responsabilità del sinistro pure ai fini assicurativi.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in occasione di un precedente intervento sul territorio)

