UBOLDO – Venerdì ha aperto in paese una nuova farmacia si tratta della Farmacia Moderna dei dottori Stanchieri che ha aperto in via 4 novembre 137a. E’ il terzo punto vendita ad Uboldo e sarà aperto dal lunedì al sabato con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La chiusura è il mercoledì pomeriggio.

La farmacia, terminati i lavori di adeguamento rallentati dal periodo di lockdown, ha potuto aprire i battenti al pubblico nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anticoronavirus. A gestirla Francesco Stanchieri e la figlia Maura Vittoria affiancata da Matteo Clerici neolaureato all’università di Novara e il marito Andrea addetto al magazzino. Sono presenti servizi di monitoraggio della pressione autoanalisi glicemia e colesterolo, profilo lipidico, Holter pressorio e cardiaco e farmaci veterinari.

Il punto vendita ha attivato anche i canali social con pagine dedicate su Facebook e su Instagram.

(foto di copertina: il personale all’interno del nuovo punto vendita di via 4 novembre che ha aperto lo scorso 12 giugno)

17062020