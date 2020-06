Calcio 1′ categoria, l’Esperia Lomazzo cambia mister

LOMAZZO – L’Esperia Lomazzo comunica che ha “risolto il rapporto di collaborazione con il mister della prima squadra, Carlo Belvisi, che ringraziamo per quanto fatto in questo breve periodo. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo tecnico”.

Lomazzo partecipa al campionato di calcio di Prima categoria, affrontato nella stagione 2019-2020 senza nascondere ambizioni di alta classifica ma con risultati piuttosto modesti ed al di sotto delle aspettative. Nel corso dell’annata sportiva l’allenatore Mirko Mauri aveva ceduto il testimone a Belvisi, ma poco dopo il suo arrivo – era fine novembre – e la pausa invernale è anche arrivato lo stop all’attività agonistica per via dell’emergenza coronavirus.

Per il campionato 2020-2021 l’Esperia di affiderà ad un altro allenatore, il cui nominativo verrà comunicato a breve; che potrebbe provenire da una esperienza in un club limitrofo.

(foto: l’ex tecnico dell’Esperia Lomazzo, Carlo Belvisi. Non sarà lui a guidare la compagine della bassa comasca nella prossima stagione, che sarà ancora in Prima categoria)

18062020