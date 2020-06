CISLAGO – Elisoccorso, tre ambulanze e l’automedica, oltre alle pattuglie dei carabinieri: grande mobilitazione per l’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggi nella zona periferia di Cislago, in via Papa Giovanni XXIII. Nello scontro fra un’automobile ed una motocicletta si sono registrati tre feriti. Il centauro, di 34 anni, che è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con l’elicottero; e i due occupanti della vettura, un uomo ed una donna entrambi di 54 anni.

Il sinistro si è verificato alle 16.15, e c’è stato quindi l’arrivo dei mezzi di soccorso. I feriti, nessuno è apparso in pericolo di vita, sono stati distribuiti – per essere medicati e per gli accertamenti clinici del caso – fra l’ospedale monzese e quello, sempre brianzolo, di Desio. I militari dell’Arma, della Compagnia di Saronno, hanno compiuto tutti i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica e capire le eventuali responsabilità.

(foto: l’elisoccorso in occasione di un precedente intervento sempre sul territorio del Saronnese)

18062020