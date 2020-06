SARONNO – Nemmeno un caso fra Saronno e circondario, per quanto riguarda le nuove positività al coronavirus. Ecco il quadro della situazione per ogni singola località, con il numero dei contagiati dall’inizio della pandemia.

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 101

Gerenzano 30

Cislago 36

Sono complessivamente +31 i nuovi dati di positività al coronavirus, oggi. Nel dettaglio, +13 nel Varesotto +12 nel Comasco e +6 invece in Brianza. Il tutto in base ai dati regionali del tardo pomeriggio odierno che hanno evidenziato un incremento di +216 casi positivi in Lombardia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

18062020