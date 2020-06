TURATE – Nella bassa comasca oggi +1, è ricominciato a salire Turate dopo un lungo periodo senza nuovi casi di positività al coronavirus.

Ecco il riepilogo delle località della zona, tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazione:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57 (56)

Lomazzo 29

Bregnano 22

Nel Tradatese +1 a Castiglione Olona. In zona fra Saronno e Saronnese +0. Sono complessivamente +31 i nuovi dati di positività al coronavirus, oggi. Nel dettaglio, +13 nel Varesotto +12 nel Comasco e +6 invece in Brianza. Il tutto in base ai dati regionali del tardo pomeriggio odierno che hanno evidenziato un incremento di +216 casi positivi in Lombardia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Turate)

18062020