MILANO – Come tutti i giorni, nel tardo pomeriggio Regione Lombardia ha fornito i dati dell’emergenza coronavirus in Lombardia: oggi +216 nuovi casi, con percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi scoperti del 1.9 per cento. Diminuisci comunque il numero delle persone ricoverate in ospedale, mentre oggi +1 per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva.

– i tamponi effettuati: 11.475

totale complessivo: 929.356

– attualmente positivi: 14.647 (-325)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 92.518

– i nuovi casi positivi: 216 di cui 54 a seguito di test

sierologico (percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi

positivi e’ all’1,9%)

– i guariti/dimessi: 61.355 (+505)

– in terapia intensiva: 60 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.673 (-123)

– i decessi: 36

totale complessivo: 16.516.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

