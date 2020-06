SARONNO – Primo a denunciare, anni fa, la situazione di degrado nel parco di via Da Vinci, Luciano Silighini Garagnani di Forza Italia invita ora a non “esagerare”, perchè “certe polemiche mi sembrano, alla luce della situazione attuale, soprattutto da campagna elettorale”.

Pubblichiamo integralmente il suo intervento:

Sono lieto di vedere improvvisamente l’opinione politica Saronnese accorgersi dell’esistenza della zona intorno a Via Da Vinci. Quando io per primo,e sottolineo tuttora unico,mi recai allo skate park e nelle zone limitrofe per ripulire denunciando uno stato di incuria spaventoso, dovuto alla totale inesistenza di cura da parte dell’allora giunta Pd nessuno fiatò e sopratutto nessuno intervenne. Andammo io e i miei volontari a ripulire la zona. Prima dell’emergenza sanitaria una lista civica denunciò nuovamente l’incuria di quella zona ed io mi recai insieme a colleghi di partito a verificare la situazione descritta come allarmante. Al contrario di quello che vidi anni prima trovai uno stato di pulizia più ampio,sporcizia limitata al solo fogliame e qualche residuo minimo abbandonato. Questo frutto dei tanti maleducati che vivono in tutte le città ma, e sottolineo avendo io ripulito più volte quella zona,ho trovato una notevole miglioria. Gli stessi giovani frequentatori dello skate park ci aiutarono a sistemare le poche cose fuori posto. In quella zona,come in tutte le aree di ritrovo, soprattutto dopo la quarantena ci sono giovani che ad ogni ora si vedono e vivono i quartieri. Sicuramente tra i tanti ci sarà qualcuno che ha altre intenzioni al di fuori dello scambiare parole all’aria aperta ma non dimentichiamoci anche che in molte persone perfino la risata dopo una certa ora crea disagio.

Attaccare la giunta di centrodestra dicendo che è stata incapace di risolvere il problema di Via Da Vinci mi fa sorridere visto che questi attacchi vengono da chi ha scoperto quella via solo a pochi mesi dal voto ma che in questi anni non si è mai vista in giro. Dove erano queste persone quando io raccoglievo spazzatura, siringhe, cocci pericolosi per i bambini e li portavo in discarica? La situazione è migliorata molto e spero che il motivo principale sia stata una presa di coscienza e buone maniere dei frequentatori che vedendola più pulita l’hanno maggiormente rispettata. Oggi dipingere quelle vie come un mondo devastato e che ha bisogno di telecamere specifiche 24 ore su 24 è frutto di una campagna elettorale borderline di gente che non conosce la città e le reali problematiche. La sicurezza cittadina va certamente potenziata e il programma di governo 2020-2025 avrà punti ben chiari ma a creare fantasiose realtà parallele sono quei movimenti definiti di opposizione popolati da persone che guarda caso cinque anni fa erano in gruppi che invitavano a votare proprio Fagioli sindaco… Io da sempre in passato critico per l’operato di questa giunta su molti punti ho al contrario una visione costruttiva e riconosco ciò che di buono è stato fatto e le potenzialità che un lavoro di squadra fin dall’inizio può portare alla città. Il programma congiunto di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Sac è costruito traendo ispirazione dal buono fatto finora e tendente a migliorare e risolvere le difficoltà che ogni giunta può aver avuto in un governo cittadino. Sparare fantasiosi comunicati e allarmare la gente su problemi minimi è da ciechi oppositori a tutti i costi. Invece di parlare datevi da fare suggerendo idee veritiere e perché no facendo fatti concreti. Paletta e secchiello spesso fanno bene più di certe parole ma comprendo che la politica disfattista ad ogni costo sia più semplice.

(foto: nel 2015 le pulizie dello skate park di via Da Vinci, a cura di Silighini e dei suoi volontari)

18062020