Nell’anno più travagliato del settore turistico italiano Sanremo riparte da vacanze in sicurezza e riscoperta del territorio.

Finito il lockdown, strade, piazze e negozi sono tornati a ripopolarsi. È un via vai di visi coperti da mascherine tra le più originali. Colorate, disegnate, chirurgiche, personalizzate. E tra sguardi familiari hanno iniziato a comparire anche quelli dei primi turisti: vacanzieri affezionati e pure di passaggio, coppie ma soprattutto famiglie con bambini che hanno eletto Sanremo la meta ideale dell’estate 2020.

Perché dopo il lungo periodo del confinamento, quale migliore occasione per recarsi là dove l’orizzonte del mare lo si scopre anche dall’alto di una montagna o dove la brezza marina la si può respirare pedalando senza limiti su una delle piste ciclabili più lunghe d’Europa?

Del resto, Sanremo è natura, bellezza, libertà. Questo e molto, molto di più. Sanremo è la spiaggia dove fare tuffi nel sole, la cena con piatti gourmet, è lo shopping dei grandi marchi. Sanremo è alberghi, ristoranti, boutique prestigiose. Sanremo è locali dove fare l’alba e piazzette che la notte diventano veri anfiteatri. Sanremo è anche il luogo ideale per soggiorni di relax in sicurezza e intimità, con ampie aree pedonali, giardini e servizi.



La città dei fiori è pronta ad accogliere quanti vorranno scoprire i suoi tesori proverbiali e pure quelli più nascosti, legati alla storia del territorio.

A garanzia dei visitatori, gli operatori si sono adeguati alle normative emesse dal Governo e dalle autorità sanitarie locali oltre che dall’Oms. Ma non solo. Le misure di prevenzione sono infatti diventate opportunità per vivere la città in modo diverso suggerendo itinerari e soggiorni inediti senza rinunciare alle relazioni.

Dagli stabilimenti balneari ai siti dell’entroterra, a Sanremo c’è voglia di ripartire e soprattutto voglia di promuovere e valorizzare il territorio anche attraverso formule inedite, come l’iniziativa promossa da Sanremo On. Con un investimento di circa 70 mila euro e main sponsor Unogas Energia, l’importante rete di imprese locale ha dato vita a una campagna di promozione turistica destinata a rilanciare l’immagine della vacanza. Un video emozionale che, dopo mesi di silenzio e tempo sospeso, porterà il nome di Sanremo fuori dai confini territoriali vibrando sulle note del brano vincitore dell’ultimo Festival della canzone italiane, #Sanremofairumore.

Non farti trovare impreparato e prenota in anticipo la tua estate sicura a Sanremo!

Per essere sempre aggiornato sulle novità della città dei fiori segui i profili Facebook e Instagram di Sanremo On.