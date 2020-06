SARONNO – “La situazione di emergenza sanitaria in corso non ci permette ancora di dire se saremo in grado di correre la Strasaronno tutti insieme e con le stesse modalità degli anni passati. Molte manifestazioni podistiche prestigiose sono già state annullate, essendo impossibile garantire il distanziamento sociale e contemporaneamente una corsa efficace e salutare per i nostri runner. Noi non ci diamo per vinti e vogliamo ancora sperare di proporre un’edizione 2020 della Strasaronno tutta speciale!”.

Sono le parole della corsa podistica saronnese che si stanno preparando ad affrontare le ripercussioni che l’emergenza covid avrà sull’appuntamento. Gli organizzatori della corsa più importante della città degli amaretti hanno pensato a varie alternative.

“Se il via libera alle manifestazioni collettive dovesse essere dato più tardi, siamo pronti anche a una sorta di “Strasaronno Christmas Marathon”! Se invece la cautela imporrà ancora il distanziamento, potremo pensare ad altre formule, come staffette o corse singole dove i chilometri si accumulano all’insegna di un obiettivo comune orientato alla solidarietà.

Qualsiasi sia il nostro futuro, se riusciremo a mettere in pista l’edizione del 2020, non potrà essere come quelle passate. Ma vogliamo pensare che possa essere più speciale, proprio perché ancora di più all’insegna della cooperazione, della nostra voglia di stare insieme e di vincere i problemi con la nostra passione.

La Fondazione CLS, l’associazione umanitaria che organizza la Strasaronno, per raccogliere lo spirito della manifestazione che coniuga sport e solidarietà, ha deciso in questi giorni di far partire il progetto Distretto Innovazione Sociale e Solidale proprio con la CLS Fitness, una palestra per disabili!

Tutte le donazioni, e in particolar modo quelle provenienti dal 5×1000 saranno destinate a questa iniziativa.

Per questo, in attesa di sciogliere ogni riserva sulla prossima edizione della Stasaronno, confidiamo che i nostri amici sportivi vorranno offrire il loro contributo allo sport e alla solidarietà, con la stessa motivazione con cui l’hanno sempre fatto durante la nostra grande corsa!