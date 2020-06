[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO / CISLAGO – Nessun particolare problema a Saronno ed immediato circondario dove il temporale pomeridiano si è risolto in uno scroscio intenso ma di non particolare durata; qualche problema in più a Cislago.

A fare il punto il sindaco cislaghese, Gianluigi Cartabia, che ha subito compiuto un sopralluogo sul territorio: “”La pioggia intensa intorno alle 18 ha creato qualche problema in via Magenta – spiega Cartabia – dove si sono allagate due cantine e in un caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Mentre la protezione civile ha provveduto a chiudere il sottopassaggio di via Veneto per far defluire l’acqua. Comunque nessuna emergenza e situazione assolutamente sotto controllo”. Anche per la giornata di domenica il servizio meteorologico di Regione Lombardia mantiene l’allerta.

Per il 19 giugno, contesto ancora instabile e con bassa predicibilità dell’evoluzione dei fenomeni convettivi più intensi. Nel

pomeriggio si evidenzia possibilità di eventi temporaleschi sparsi, più probabili e intensi sui rilievi centro-orientali, in possibile estensione verso le pianure orientali. Possibilità anche di veloci temporali, che dall’Appennino si estendono alle pianure

meridionali. Sabato 20 giugno ancora possibilità di episodi di rovesci e temporali, ma di media-bassa intensità, più probabili su prealpi orientali e appennino dalle ore pomeridiane.

(foto archivio)

