SARONNO – Sarà ricordata come la maturità delle colonnine con l’igienizzate, le regole che impediscono i contatti, i guanti, le mascherine e persino gli schermi di plexyglass ma in alcuni istituti a dare un volto più umano alle regole del distanziamento sociale e a fornire supporto in caso di necessità ci sono alcuni volontari del comitato cittadino di croce rossa.

Già ieri mattina alcuni plessi scolastici, l’itc Gino Zappa di via Mantegazza, l’itis Riva di via Carso e il liceo scientifico Gb Grassi di via Croce hanno visto la presenza di volontari della Croce Rossa di Saronno pronti a fornire indicazioni agli studenti e agli accompagnatori sui percorsi a loro dedicati da seguire sulle modalità d’accesso e sulle regole da rispettare.

Una presenza che non è sfuggita e che ha colpito l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che in qualità di docente sta seguendo l’esame di maturità della sua classe all’Itc Zappa: “E’ una bella iniziativa che offre un servizio in più ed un tocco di umanità in un esame di stato che sarà necessariamente diverso da tutti gli altri e dove alla tensione della prova si aggiunge quella di tutte le regole da rispettare”

18062020