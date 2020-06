SARONNO – Diversi automobilisti hanno perso il controllo della macchina per qualche secondo qualcuno ha sbandato ma fortunatamente non si sono registrati incidenti a causa della maxi perdita di materiale oleoso lasciata da un mezzo pesante dall’uscita di Origgio – Uboldo dell’autostrada fino a via Ferraris.

A dare l’allarme proprio gli automobilisti di passaggio che hanno richiesto l’intervento dei tutori dell’ordine proprio nella speranza di evitare che si verificassero incidenti. La parte più consistente della perdita è tra via Milano e via Varese ma sfortunatamente trasportati dalle auto che non sono riuscite ad evitarla si è sparsa anche lungo via Galli, via Parma e via Ferrari. Ora sul posto ci sono le auto della polizia locale e dei carabinieri impegnate a deviare il traffico in attesa dell’arrivo della squadra della società specializzata nella pulizia stradale che stabilito di che materiale si tratti con precisione lo assorbirà riportando la sede stradale in tutti i suoi punti allo stadio iniziale.

Nel frattempo i vigili sono risaliti al mezzo che ha perso l’olio che sarà sanzionato.