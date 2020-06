Solaro, arrivano i soldi per asilo nido e scuola dell’infanzia paritaria

SOLARO – Il Comune di Solaro conferma ed anzi amplia la sua attenzione per i più piccoli e le strutture di ricezione a loro dedicate. I finanziamenti del Fondo 0-6, stanziato dallo Stato attraverso Regione Lombardia, quest’anno saranno destinati anche alle strutture private ed aumentati per le scuole paritarie. In totale si tratta di 54.762,59 euro che saranno ripartiti a favore dei servizi di asilo nido e scuola dell’infanzia paritaria del territorio, a parziale copertura dei costi di gestione e ampliamento della rete dei servizi tra 0 a 6 anni. Di fatto cambiano gli interlocutori, non più solo le strutture comunali come l’asilo nido pubblico, ma anche un micronido ed un nido privato (nuovi finanziamenti) e le due scuole materne paritarie del territorio (aumento della quota). Nelle scorse annualità i finanziamenti erano stati utilizzati per la scuola materna di via Cinque giornate.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti (foto): “In questo momento di difficoltà non volevamo lasciare indietro nessuno. Il fondo dunque sarà utilizzato per sostenere queste strutture messe in dura crisi dagli stravolgimenti sociali portati dall’epidemia di coronavirus. Il pensiero va anche alle famiglie; quando anche grazie a questi fondi le attività di ricezione potranno riprendere a pieno le loro funzioni anche le famiglie trarranno benefici da un servizio ben reso”.

18062020